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GALATASARAY
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
vs
FENERBAHÇE
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Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
17:2219 Nisan 2017
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Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, takım halinde yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra üçe üç topa sahip olma ve baskı çalışmaları yapıldı. Ana bölümde ise 11'e 11 iki takım halinde taktik çalışmaların üzerinde durulan bir çift kale maç gerçekleştirildi.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına 20 Nisan Perşembe günü akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray spor toto süper lig
Son güncelleme: 17:23 | 19.04.2017
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