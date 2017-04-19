Galatasaray’da OHAL!

Başkan Dursun Özbek, tesislere çıkarma yapmaya başladı. Tesislere ziyaretçi yasağı getirilirken, artık futbolcular hep birlikte zaman geçirip yemek yiyecek. Derbi havasına giren Galatasaray’da Tudor da kaptanlara ek görev verdi.

Yaklaşan kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray adeta dış dünya ile ilişkisini kesmeye başladı. Başkan Dursun Özbek, Florya'ya kamp kurmaya başlarken, Teknik Direktör Igor Tudor da ağırlığını iyice hissettirmeye başladı. Pazar günkü karşılaşma öncesinde birtakım kurallar ve yasaklar getirildi. Florya'ya giden Başkan Özbek, Tudor ile uzun bir sohbet gerçekleştirdi. Burada alınan karar gereğince derbiye kadar futbolcular, birlikte zaman geçirecek. Adeta erkenden kampa giren sarı-kırmızılılarda Florya, dış dünyaya kapatıldı. Bundan sonra dışarıdan ziyaretçi alınmayacak ve oyuncular birlikte yemek yiyip, molalarda birlikte zaman geçirecek. Tudor da futbolcularının üzerine titreyerek tüm takımı derbi havasına sokuyor. Hırvat hoca, kaptanlara da özel görev verdi.

Galatasaray`ın derbi kozu Sneijder-Podolski-Selçuk Igor Tudor, Fenerbahçe'nin güçlü defans blokunu üç önemli duran top ustası üzerinden aşmaya çalışacak. Frikikler Selçuk'un, kornerler Wesley Sneijder'in olacak. Podolski de her fırsatta kaleyi yoklayacak. İlgili Haberi Oku

ÇANLAR ÇALIYOR

Sezonun en kritik mücadelesi öncesinde Galatasaray'da yönetimve teknik heyet için çanlar çalmaya başladı. Riekerink'in yerine gelen Tudor, denediği yeni sistemlerle sonuca ulaşamazken, her maçta istifaya davet edilen Başkan Dursun Özbek de derbiyi ‘Kurtuluş maçı' olarak görüyor. Olası bir yenilgi halinde teknik heyet ve yönetim dönülmez bir yola girebilir.