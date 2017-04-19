Galatasaray’ın derbi kozu Sneijder-Podolski-Selçuk

Igor Tudor, Fenerbahçe’nin güçlü defans blokunu üç önemli duran top ustası üzerinden aşmaya çalışacak. Frikikler Selçuk’un, kornerler Wesley Sneijder’in olacak. Podolski de her fırsatta kaleyi yoklayacak.

Fenerbahçe derbisini kazanmaktan başka çaresi olmayan Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine kurulmuş durumda. idmanlarda tempoyu yükseltmeye başlayan Teknik Direktör Igor Tudor, ezeli rakibi duran top organizasyonları ve etkili ayaklarından arayacağı şutlarla devirmenin planlarını yapıyor. Bruma, Rodrigues ve Yasin gibi hızlı isimlerin tehlikeli noktalardan kazandıracağı serbest vuruşlarda topun başına kaptan Selçuk inan geçecek. Volkan Demirel'i daha önce frikikten iki kez avlayan Selçuk, yine en önemli duran top ayağı olacak.

Wesley Sneijder derbiye hazır Fiziksel açığını kapatarak kendisine verilen program dahilinde 2 haftada 3.5 kilo veren Wesley Sneijder'ın kendisini yeniden ispat ettiğini düşünen Hırvat hoca Tudor, oyuncusuna derbide şans verecek. İlgili Haberi Oku

USTA AYAKLARA GÜVENİYOR

Korner organizasyonları üzerinde de çalışmalar yaptıran Tudor, hava toplarında Süper Lig'in en etkili tandemi olan Kjaer-Skrtel duvarını aşmak için de, Sneijder kozunu kullanacak. Köşe vuruşunda yardımlaşarak hareketli ortalar isteyen Hırvat teknik adam, rakibinin defans yerleşimini bozma amacında. Daha önce Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisini uzaktan avlayan Wesley, yine şansını deneyecek. Podolski de orta sahaya yakın oynayarak, kapılacak toplardaki ani ataklarda rakip savunma yerleşmeden sürekli kaleyi yoklayacak.