Galatasaray’ın derbi kozu Sneijder-Podolski-Selçuk

Fenerbahçe derbisini kazanmaktan başka çaresi olmayan Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine kurulmuş durumda. idmanlarda tempoyu yükseltmeye başlayan Teknik Direktör Igor Tudor, ezeli rakibi duran top organizasyonları ve etkili ayaklarından arayacağı şutlarla devirmenin planlarını yapıyor. Bruma, Rodrigues ve Yasin gibi hızlı isimlerin tehlikeli noktalardan kazandıracağı serbest vuruşlarda topun başına kaptan Selçuk inan geçecek. Volkan Demirel'i daha önce frikikten iki kez avlayan Selçuk, yine en önemli duran top ayağı olacak.
USTA AYAKLARA GÜVENİYOR
Korner organizasyonları üzerinde de çalışmalar yaptıran Tudor, hava toplarında Süper Lig'in en etkili tandemi olan Kjaer-Skrtel duvarını aşmak için de, Sneijder kozunu kullanacak. Köşe vuruşunda yardımlaşarak hareketli ortalar isteyen Hırvat teknik adam, rakibinin defans yerleşimini bozma amacında. Daha önce Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisini uzaktan avlayan Wesley, yine şansını deneyecek. Podolski de orta sahaya yakın oynayarak, kapılacak toplardaki ani ataklarda rakip savunma yerleşmeden sürekli kaleyi yoklayacak.