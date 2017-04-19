Hikmet Karaman Başakşehir’i gözüne kestirdi

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, cumartesi günü sahalarında oynayacakları Medipol Başakşehir karşısında alacakları 3 puanla kümede kalma yolunu açacaklarını söyledi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasının rakipleri ve kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Hikmet Karaman, şampiyonluk yarışı içinde bulunan rakiplerinin en azından 2’nciliğini garanti altına almak istediğini vurgularken şunları söyledi:

“Adanaspor galibiyeti bizim için moral ve motivasyon katkısı için iyi oldu. Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Bütünlüğülmüzü pozitif enerjiye çevirebilir ve takıma yansıtabilirsek karşılığında alacağımız 3 puanla kümede kalma yolunu inanılmaz açacağız. Bu kolay mı? Değil, çok zor. Bunu başaracak o enerjinin oluşması lazım. Rakibimizde bu maçı çok ciddiye alıyor ve 2 gün önceden Rize’ye geliyor.”

SAFFET METE: “AMAÇ GALİBİYET”

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Saffet Mete ise son haftalarda iyi futbol oynadıklarını vurgularken şöyle konuştu:

“Farklı Adanaspor galibiyetiyle şansızlığımızı da kırdık. Bütün maçlarımıza galibiyet parolasıyla çıkacağız. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Medipol Başakşehir´den çekinmiyoruz. Referandum yüzünden lige verilen aranın takımımıza iyi geldiğini düşünüyorum. Sakat futbolcularımızın maç gününe kadar hazır olmaları için uğraşıyoruz. Ligin sonuna geliyoruz. Taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Taraftar desteğini de arkamıza alarak Medipol Başakşehir maçını kazanıp önümüze bakacağız. Taraftarımızı stadımıza bekliyonuz.”