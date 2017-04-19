Igor Tudor Avrupalı istiyor

Takımın yaş ortalamasının düşürülmesini isteyen Tudor, özellikle Avrupalı futbolcuları işaret etti. Ekonomik şartlar çerçevesinde ‘kale’ hariç her bölgeye takviyeler yapılacak ve önemli isimler takıma dahil olacak.

Bir yandan bu sezonu kurtarmak isteyen Galatasaray yönetimi, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Teknik Direktör Igor Tudor'un oyun anlayışı ve raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, Avrupalı isimlere yöneliyor. Çünkü Hırvat çalıştırıcı transfer döneminde ilk tercihinin Avrupa pasaportu taşıyan ve Avrupa'da forma giyen isimler olduğunu söyledi.

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Bu futbolcuların daha disiplinli ve takıma aşılamaya çalıştığı oyun sistemine daha uygun olduğunu düşünen başarılı teknik adam, başarıya aç ve Galatasaray için her şeyini verecek gençleri istiyor. Böylece takımın yaş ortalaması düşecek ve mücadele gücü artacak. Ancak yaş ortalaması düşerken, Mandzukic gibi tecrübeli ve takıma katkı sağlayacak önemli bir yıldız da alınacak.