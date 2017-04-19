Aulas: Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, UEFA Disiplin Komitesi’nin verdiği cezaların iki takım için de doğru bir karar olduğunu söyledi.

Lyon ekibinin 20 Nisan Perşembe günü Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi gerçekleştirdiği idman sırasında basın mensuplarına konuşan Aulas, “İki takım için de doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama Beşiktaş için zor bir karar olmuş olabilir. Çünkü maçları var ve son dakika öğrenilmiş bir haber” dedi.

Oynanacak maçı da değerlendiren Aulas, “Çok önemli bir maça çıkacağız. Bence iki takımın da şansları eşit. Galip gelip yarı finale çıkmak istiyoruz” şeklinde konuştu.