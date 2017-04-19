Lyon maçı öncesi Şenol Güneş’i sıkıntı bastı

Beşiktaş’ta antrenmanda sakatlanan Adriano ile ağrıları nükseden Quaresma’nın yarınki kritik karşılaşmada forma giymeleri şüpheli. Tecrübeli hoca Şenol Güneş, alternatifler üzerinde çalışıyor.

Beşiktaş’a, Lyon ile yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde iki kötü haber birden geldi. Antrenmanda sakatlanan ve sol adalesinde ağrı hisseden Brezilyalı sol bek Adriano'nun oynama ihtimalinin düşük olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor maçında sakatlanan ve bir süredir doktor kontrolünde çalışan Quaresma ise önceki gün yapılan antrenmanda adalesinde ağrı hissetti. İki futbolcu da sağlık ekibi tarafından maça yetiştirilmeye çalışılıyor ancak hesapları altüst olan Teknik Direktör Şenol Güneş, B planı üzerinde çalışıyor. Marcelo'nun da cezalı olması nedeniyle savunma hattında önemli değişikliklere gidecek olan tecrübeli hocanın, savunma göbeğinde Mitrovic ile Tosic'i oynatması, asıl bölgesi sağ bek olan Andreas Beck'i ise sol tarafa kaydırması bekleniyor.

Mustafa Özkan`dan Lyon analizi Denizlispor formasıyla 2002'de Lyon'u Fransa'da yıkan ve Beşiktaş'ın da geçmiş yıllardaki golcülerinden olan Mustafa Özkan, tarihi tur biletine inancını dile getirip deneyimleri ışığında tüyolarını paylaştı. İlgili Haberi Oku

Şenol Güneş’in idmanda Gökhan Gönül-Mitrovic-Atınç-Tosic dörtlüsü üzerinde de durduğu gelen bilgiler arasında. Quaresma'nın yetişmemesi durumunda Talisca'yı sağ kanatta görevlendirip Tolgay'ı 11'de oynatmayı planlayan tecrübeli hocanın, bir diğer planı ise orta sahayı Necip ve Atiba'dan kurup Oğuzhan'ı 10 numara pozisyonuna çekmek. Güneş, son kararını maç gününde verecek.