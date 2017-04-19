Mersin İdmanyurdu 0-2 Elazığspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'de Mersin İdmanyurdu, sahasında Elazığspor'a 2-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig’de Mersin İdmanyurdu ve Elazığspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu’nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı. Maçtaki golleri 10 ve 86’ncı dakikalarda Lamine Diarra attı. Bu sonuçla Elazığspor puanını 32’ye çıkardı. Ligin son sırasında bulunan Mersin İdmanyurdu 24 puanda kaldı.

Mersin İdmanyurdu 0-2 Elazığspor

STAT: Mersin

HAKEMLER: Barış Şimşek (x), Bülent Gökçü (x), Serdar Diyadin (x)

MERSİN İDMANYURDU: Mihaylov (x)- Adulkadir (x), Enes (x) (Dk.82 Oğulcan), Gökhan (x), Mitrovic (x), Emrah (x) (Dk.46.Mahmut x), Güven (x) (Dk.78 Kudbettin x), Hakan (x), Tita (xx), Tolga (xx), Pedriel (x)

ELAZIĞSPOR: Çağlar (xx)- Hakan Bilgiç (xx), Onur (x), Mehmet (xx), Mehmet Ozan (xx), Çağrı (xx), Silva (xxx), Traore (xxx), Mesut (xx) (Dk.83.Murat), Yousef (xx) (Dk.69 Berk xx), Diarra (xxx) (Dk.89 Timur)

GOLLER: Dk.10, Dk.86 Diarra (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Enes, Tolga (Mersin İdmanyurdu) Silva, Mehmet Ozan, Çağrı, Berk, Timur (Elazığspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Elazığspor atağında Youssef’in ceza alanına ortasında Diarra, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

36. dakikada Elazığspor atağında Traore kaleci Mihaylov ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top auta çıktı.

37. dakikada Tita’nın serbest vuruşta ceza alanına yaptığı ortada savunmanın arasından iyi yükselen Gökhan’ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

48. dakikada orta alanda Pedriel’in düşürülmesiyle kazanılan, serbest atışı kullanan Tita’nın kale önüne yaptığı ortada Enes’in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

57. dakikada Tita’nın sağdan ceza alanına kestiği topla buluşan Tolga’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

63. dakikada Tita’nın savunmayı geçerek pasında topla buluşan Pedriel’in vuruşu üst direğin köşesini sıyırarak auta çıktı.

86. dakikada Mersin idmanyurdu’nda Mitrovic’in ceza alanı yakınlarında kaptırdığı topla buluşan Diarra kaleci Mihaylov’u da geçerek sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.