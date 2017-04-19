Mustafa Özkan’dan Lyon analizi

Denizlispor formasıyla 2002’de Lyon’u Fransa’da yıkan ve Beşiktaş'ın da geçmiş yıllardaki golcülerinden olan Mustafa Özkan, tarihi tur biletine inancını dile getirip deneyimleri ışığında tüyolarını paylaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez yarı finale çıkmayı hedefleyen Beşiktaş'ın eski golcüsü, Lyon rövanşı öncesi tur inancını dile getirip tecrübelerini aktardı. 0-0'ın rövanşında 12 Kasım 2002'de Lyon'a deplasmanda attığı golle Denizlispor'a 1-0'lık galibiyeti ve UEFA Kupası'nda 4. tur sürprizini getiren Mustafa Özkan, “Fransa'da 2-1 yenilgiyi maçtan önce kabul ederdim ama 1-0 öndeyken iki basit gol yemek moral bozucuydu. Yine de Vodafone Arena'da 1-0 kazanıp turu geçeriz” dedi.

Olympique Lyon`un Beşiktaş kadrosu belli oldu UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında 20 Nisan Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Fransız temsilcisi Olympique Lyon'un 22 kişilik kadrosu açıklandı. İlgili Haberi Oku

ZAMANA OYNAMA SORUNU

Özkan, Fransa'da yıktığı Lyon hakkında “O dönem yıldızlar alıp kadro kurdukları için çok daha güçlülerdi. şimdi ise altyapıdan tam 14 futbolcuları var. Yine de Lyon her zaman Lyon'dur. Hücumda çok etkili ama defansif olarak iyi değiller” değerlendirmesini yaptı. İlk maçta 1-0 öndeyken oyunu bir türlü soğutamadıklarını ve Avrupa futbolunun aksine Türk futbolunun zamana oynama sorunu bulunduğunu anlatan eski Kartal, “Golü bulduktan sonra zamanı iyi değerlendirip Lyon'u oyundan düşürmeliyiz. Futbolcu kardeşlerim, muhteşem taraftarla bütünleşip tarih yazacaktır” sözleriyle bir kez daha umudunu paylaştı.