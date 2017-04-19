O.A.K.A Arena’da 11 yıllık seriyi Fenerbahçe bitirdi

Panathinaikos’un O.A.K.A Arena’da Türk takımlarına 11 yıldır kaybetmeme serisi, THY Euroleague Play-Off ilk maçında Fenerbahçe’nin Yunan ekibini mağlup etmesiyle sona erdi.

THY Euroleague Play-Off Turu ilk maçında Panathinaikos Superfoods’a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 71-58 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçti. Bu maçla birlikte Türk ekipleri açısından bir seri de sona ermiş oldu. Panathinaikos, Türk takımları ile O.A.K.A'da oynadığı son 18 maçtan galip ayrılmış, evinde en son 8 Mart 2006’da Anadolu Efes’e 76-73 mağlup olmuştu. 11 yıl aradan sonra Fenerbahçe, Panathinaikos'u mağlup ederek, bu kötü seriyi bitirdi.

Panathinaikos'un 8 Mart 2006'dan sonra Türk takımları ile oynadığı karşılaşmalar şöyle:

08.03.2006 Panathinaikos: 73 – Efes Pilsen: 76

15.02.2007 Panathinaikos: 84 – Efes Pilsen: 57

06.03.2008 Panathinaikos: 74 – Efes Pilsen: 65

24.01.2008 Panathinaikos: 88 – Fenerbahçe Ülker: 68

11.11.2010 Panathinaikos: 84 – Efes Pilsen: 61

09.02.2012 Panathinaikos: 72 – Fenerbahçe Ülker: 62

20.03.2014 Panathinaikos: 76 – Fenerbahçe Ülker: 67

17.01.2014 Panathinaikos: 78 – Anadolu Efes: 64

30.10.2014 Panathinaikos: 91 – Fenerbahçe Ülker: 73

30.01.2015 Panathinaikos: 86 – Galatasaray Liv Hospital: 77

22.10.2015 Panathinaikos: 85 – Pınar Karşıyaka: 73

29.01.2016 Panathinaikos: 82 – Darüşşafaka Doğuş: 79

12.02.2016 Panathinaikos: 83 – Anadolu Efes: 78

12.02.2016 Panathinaikos: 83 – Anadolu Efes: 78

25.02.2016 Panathinaikos: 76 – Fenerbahçe: 71

25.11.2016 Panathinaikos Superfoods: 86 – Darüşşafaka Doğuş: 80

16.12.2016 Panathinaikos Superfoods: 81- Fenerbahçe: 70

09.12.2016 Panathinaikos Superfoods: 85 -Galatasaray Odeabank: 58

13.01.2017 Panathinaikos Superfoods: 92 – Anadolu Efes: 81