O.A.K.A Arena’da 11 yıllık seriyi Fenerbahçe bitirdi

THY Euroleague Play-Off Turu ilk maçında Panathinaikos Superfoods’a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 71-58 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçti. Bu maçla birlikte Türk ekipleri açısından bir seri de sona ermiş oldu. Panathinaikos, Türk takımları ile O.A.K.A'da oynadığı son 18 maçtan galip ayrılmış, evinde en son 8 Mart 2006’da Anadolu Efes’e 76-73 mağlup olmuştu. 11 yıl aradan sonra Fenerbahçe, Panathinaikos'u mağlup ederek, bu kötü seriyi bitirdi.
Panathinaikos'un 8 Mart 2006'dan sonra Türk takımları ile oynadığı karşılaşmalar şöyle:
08.03.2006 Panathinaikos: 73 – Efes Pilsen: 76
15.02.2007 Panathinaikos: 84 – Efes Pilsen: 57
06.03.2008 Panathinaikos: 74 – Efes Pilsen: 65
24.01.2008 Panathinaikos: 88 – Fenerbahçe Ülker: 68
11.11.2010 Panathinaikos: 84 – Efes Pilsen: 61
09.02.2012 Panathinaikos: 72 – Fenerbahçe Ülker: 62
20.03.2014 Panathinaikos: 76 – Fenerbahçe Ülker: 67
17.01.2014 Panathinaikos: 78 – Anadolu Efes: 64
30.10.2014 Panathinaikos: 91 – Fenerbahçe Ülker: 73
30.01.2015 Panathinaikos: 86 – Galatasaray Liv Hospital: 77
22.10.2015 Panathinaikos: 85 – Pınar Karşıyaka: 73
29.01.2016 Panathinaikos: 82 – Darüşşafaka Doğuş: 79
12.02.2016 Panathinaikos: 83 – Anadolu Efes: 78
12.02.2016 Panathinaikos: 83 – Anadolu Efes: 78
25.02.2016 Panathinaikos: 76 – Fenerbahçe: 71
25.11.2016 Panathinaikos Superfoods: 86 – Darüşşafaka Doğuş: 80
16.12.2016 Panathinaikos Superfoods: 81- Fenerbahçe: 70
09.12.2016 Panathinaikos Superfoods: 85 -Galatasaray Odeabank: 58
13.01.2017 Panathinaikos Superfoods: 92 – Anadolu Efes: 81