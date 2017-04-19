Obra kükredi

Fatih SÖYLEMEZOĞLU yazdı...

Hedef ne? Şampiyon olmak. Hedefe ulaşmak için eksik olan bir şey var mı? Yok, hatta fazlası var. O zaman geriye kalan, sahaya çıkmak ve elinden gelen mücadeleyi sonuna kadar sergileyebilmek. Ancak öyle bir atmosfer var ki, değil basketbol oynamak, çıplak ayakla orta çizgide karşıdan karşıya geçmek bile maharet istiyor!

Obradovic'in 16, F.Bahçe'nin de son 3 sezonda Final Four yaparken yaşadıkları, dün de yaşandı. Bu tip maçlarda bench'ten alacağınız katkı hayati önem taşıyor. F.Bahçe özellikle 1. devrede bench'ten gelen Dixon, Nunnaly ve Udoh'tan gerekli katkıyı bir türlü alamadı.

İlk yarıda Panathinaikos'un bench katkısı 32 sayıyken, F.Bahçe'ninki sadece 7'ydi.

3. periyotta savunmada yükselen konsantrasyon, beraberinde hücumda yüzdeli atışları getirince maç yeniden başladı. Son periyotta Panathinaikos'a erken mola aldıran F.Bahçe, dakikalar ilerledikçe savunma konsantrasyonunu arttırdı ve hücumda doğru şutları buldu. İlk yarı F.Bahçe'nin yaşadığı sıkıntıyı 2. yarı Panathinaikos yaşadı. 3. ve 4. periyotta 8'er sayı atacakları bir maç bir daha olmayacaktır diye düşünüyorum.

Kalinic ve Bogdanovic'in ikinci yarı performansları sonucu belirledi ama unutmayalım ki kazanılan sadece bir maç, tur değil.

Hakemlere gelince… Her maçta olduğu gibi bu maçta da birden çok hata oldu. Ancak her şeye rağmen hakem hataları, oyuncuların hatalarından daha az idi…