SÖZCÜ’nün haberi Fikret Orman’ı duygulandırdı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hakkı Yeten’in yeğeni Sibel Oymak’ın, “Dayım bu günleri görseydi Orman’ı da alnından öperdi” sözleriyle onurlandığını söyledi.

SÖZCÜ'nün ‘Baba Hakkı'nın yeğeni Sibel Oymak'la yaptığı röportajı Beşiktaş'ın zirvesinde büyük yankı buldu. Oymak'ın, “Dayım bu günleri görseydi, Süleyman Seba'yı alnından öptüğü gibi Fikret Orman'ı da alnından öperdi” sözleri, Orman'ı duygulandırdı. Fikret Orman, röportajı yapan SÖZCÜ ailesinden Ali Aydın'a teşekkür ederek “Hayatım boyunca unutmayacağım, saklayacağım ender güzellikteki haberlerden biri oldu” dedi.

`Dayım bu günleri görse Fikret Orman`ı alnından öperdi` 'Baba Hakkı'nın yeğeni Sibel Oymak SÖZCÜ'ye konuştu: Fikret Orman, babası ile birlikte dayımın yanına gelirdi. Harikulade işler yapıyor. Birçok kimsenin yapamadığı işleri başarıyor. Bu kulübü daha da ileriye taşıyacaktır. İlgili Haberi Oku

Fikret Orman şöyle konuştu: “Sibel Hanım'ın dedikleri beni çok onurlandırdı. Çocukluğumda rahmetli babamla (Abdulkadir Orman) Hakkı Yeten başkanımıza çok giderdik. Belki de en çok onun elini öpmüşümdür. Allah mekânını cennet etsin. O sözleri okuyunca hem mutlu oldum hem duygulandım.”