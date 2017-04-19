SÖZCÜ’nün haberi Fikret Orman’ı duygulandırdı

SÖZCÜ'nün ‘Baba Hakkı'nın yeğeni Sibel Oymak'la yaptığı röportajı Beşiktaş'ın zirvesinde büyük yankı buldu. Oymak'ın, “Dayım bu günleri görseydi, Süleyman Seba'yı alnından öptüğü gibi Fikret Orman'ı da alnından öperdi” sözleri, Orman'ı duygulandırdı. Fikret Orman, röportajı yapan SÖZCÜ ailesinden Ali Aydın'a teşekkür ederek “Hayatım boyunca unutmayacağım, saklayacağım ender güzellikteki haberlerden biri oldu” dedi.
Fikret Orman şöyle konuştu: “Sibel Hanım'ın dedikleri beni çok onurlandırdı. Çocukluğumda rahmetli babamla (Abdulkadir Orman) Hakkı Yeten başkanımıza çok giderdik. Belki de en çok onun elini öpmüşümdür. Allah mekânını cennet etsin. O sözleri okuyunca hem mutlu oldum hem duygulandım.”