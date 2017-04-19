Karşıyaka sponsor tehdidine ateş püskürdü

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar'ın, Karşıyaka'dan çok hayır oyu çıkması sebebiyle kulüpten sponsorluğu çekme yönündeki mesajı İzmir'de büyük öfkeye sebep oldu. Vatandaşların yoğun tepkisi üzerine Yaşar geri adım atmak zorunda kaldı.

Uzun yıllardır Karşıyaka Spor Kulübü’nün sponsorluğunu yapan Yaşar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Facebook’taki kişisel sayfasında yazdıklarıyla büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Referandumda Karşıyakalılar’ın yüzde 83’ünün tercihini ‘Hayır’ oyu olarak kullanmasına ilişkin, Selim Yaşar, ;Ankara ile ters düşmemek için sponsorluğu yeniden gözden geçirmek gerekli; açıklamasını yaptı. Kısa sürede Karşıyakalı yurttaşların büyük tepkisi ile karşılaşan Yaşar, bir süre polemik yaşadıktan sonra paylaşımlarını sildi. Daha sonra Selim Yaşar’ın sayfasında özür mesajı yayınlamasına rağmen vatandaşların tepkisi dinmedi. Karşıyakalılar’ın, Yaşar Holding ürünlerini boykot etme çağrısına ezeli rakipleri Göztepe taraftarı ile yurdun birçok yerinde yaşayan vatandaşlar da destek verdi. Tartışma Twitter’da Trend Topic (TT) oldu. Holding ve Yaşar Ailesi tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yaparak Selim Yaşar’ın yazdıklarının şahsi görüşleri olduğunu duyurdu.

Gökmen ULU / SÖZCÜ

KARŞIYAKA ;HAYIR; DEYİNCE SPONSORLUKLA TEHDİT

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Facebook’taki kişisel sayfasında, Karşıyakalılar’ı kızdıran bir tartışma başlattı. Yaşar önceki gün, referandum sonucu hakkında, Evet, doğru karar veren Türk halkına şükranlar’ mesajını paylaştı. Bu ifadelerinin yanına gülücük ve kalp şeklinde emoji yerleştiren Selim Yaşar, ;En yüksek Hayır Karşıyaka’dan YH (Yaşar Holding) düşünüyorum ve Ankara ile ters düşmemek için sponsorluğu yeniden gözden geçirmek gerekli; diye yazdı.

TEPKİ VE BOYKOT ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

Selim Yaşar, Karşıyaka Spor Kulübü’nü kastederek, ;1999 yılında borçlarını kapattım ve temiz devrettik ama 15 yılda 45 milyon TL borç yapıldı ve kulübe siyaset bulaştı. Galatasaray, Trabzon gibi kulüpler borçlarını sildiriyor Ankara’ya kolaysa bu kafayla sildir sildirebilirsen. Neymiş tek adam yahu kim tek değilmiş; ifadelerini yazdı. Selim Yaşar, uzun süre girdiği polemiklerin ardından, Karşıyakalılar’ın artan tepkisi ve holding ürünlerini boykot etme kararı alması üzerine paylaşımlarının tümünü sildi. Selim Yaşar bugün de Facebook sayfasına ;Karşıyaka’lı Spor Camiasından Özür Dilerim ben kimseyi kırmak istemem ve herkesin kararına saygılıyım; ifadelerini yazdı.

AİLE VE HOLDİNG YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Selim Yaşar’a kardeşleri Feyhan (Yaşar) Kalpaklıoğlu ile İdil (Yaşar) Yiğitbaşı’nın da tepkili olduğu öğrenildi. Halkın tepkisinin artması üzerine dün gece Yaşar Holding'ten açıklama yapıldı. Yaşar Holding'in konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selim Yaşar'ın 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleşen referandum sonrası, kişisel sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Yaşar Topluluğu, 71 yıldır kurumsal değerleri ışığında, etik duruşundan taviz vermeden, her kurum, kuruluş ve bireye eşit mesafede durarak şirketleri ve markaları ile üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir. Demokrasinin önemi ve gereğine inanan Yaşar Topluluğu olarak, Sayın Selim Yaşar'ın görüşlerinin şahsi görüşleri olduğunu, söz konusu görüşlerin Yaşar Topluluğu ve Yaşar Ailesi'ni temsilen verilmediğini, topluluğumuzun tüm siyasi görüşlere ve partilere eşit mesafede durduğunu hatırlatmak isteriz. Ülkemizin gelişmesi ve geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

KARŞIYAKALILAR’IN ÖFKESİ DİNMEDİ

Ancak gerek holdingin açıklaması, gerekse geri adım atan Selim Yaşar’ın özür mesajı tepkileri dindirmedi. Karşıyakalılar tepkisini sürdürürken, ezeli rakipleri Göztepe taraftarından da boykot çağrısına destek geldi. Tartışma İzmir sınırlarını aşarak tüm yurda yayıldı.

Karşıyakalılar’ın Yaşar’ın Facebook sayfasındaki ;özür; yazısının altındaki yorum bölümüne yazdıklarından bazıları şöyle :

Gökhan Hünkar Güntop : Sponsor olduğun kulüp taraftarı her maç ;Mustafa Kemal’in askerleriyiz; diye bağırıyor. Hiç mi duymadın?

Aysun Çimen Erkut Sözeri : İzmirliler rejimi ve Atatürk’ü sizin markanızdan çok seviyorlar Selim bey. Sponsorlukla korkutamazsınız.

Tolga Baykan : Yazıklar olsun. İzmir’in ekmeğini ye sonra da kalk bizleri tehdit et.

Mehmet Cansız : Karşıyaka sensiz de yaşar.

Zkysrl Zkysrl : Pınar’sız yaşarız ancak onursuz yaşamayız.

Enis Yıkgeç : Babanız bu kulübe hayatını adadı. En önce yazdıklarınız ona ayıp.

Metin İna : Yaranmaya çalıştığınız zihniyet bir gün tüm şirketlerinize el koyarsa o zaman anlarsınız hayatta neyin önemli olduğunu.

Levent Özata : Ensar Vakfı’na sponsor olmayı düşünüyor musun?

Deniz Karataş : Göztepeli olarak İzmir markası diye alırdık ürünlerinizi. Hayat spordan önemlidir. Artık bizim için bittiniz.

Servet Sayın : Sadece Karşıyakalı’dan değil, Atatürk’ü seven bizlere de özür gerekir.

Hünkar Çağdaş İçmez : Selimciğim; Pınar’ı kaybetmişsiniz, başınız sağ olsun.

İsmail Dağ : Sen kimsin ki yüzde 50’lik kesimi tehdit ediyorsun. Nefret ettiğiniz seküler kesim

Pınar almayacağına göre sizin sütleri makarna kömürün yanında promosyon verirsiniz.

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SELÇUK YAŞAR OĞLUNUN SİYASETİNE KARŞIYDI

Yaşar Holding ve Karşıyaka Spor Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, yaklaşık 60 yıldır kulübe ekonomik destek sağlarken, 19 yıldan bu yana da basketbol takımının sponsorluğunu üstlenmişti. Karşıyakalılar, Selçuk Yaşar’a olan sevgi ve teşekkürlerini heykelini dikerek de göstermişti. Heykellerden biri Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nun yanına, diğeri de Çiğli Selçuk Yaşar Spor Tesisi’nin içine dikilmişti.

Yaşı hayli ilerleyen ve sağlık sorunları nedeni ile holding işlerini çocuklarına bırakan Selçuk Yaşar, yıllar önce oğlu Selim Yaşar ile siyaset nedeni ile ters düşmüştü. Selçuk Yaşar, siyasetten uzak durmayı savunurken, babasını dinlemeyen Selim Yaşar AKP’de aktif politikaya girerek bir dönem Karşıyaka Belediye Meclisi üyeliği yapmıştı.