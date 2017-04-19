Trabzonspor’da kıtalararası uyum

Trabzonspor'da 4 kıta ve 8 ülkeden yer alan 11 yabancı oyuncunun yakaladığı uyum son yıllarda yabancı enkazına dönen bordo-mavili kulübe gelecek adına umut veriyor.

Trabzonspor, 50 yıllık tarihinde bugüne kadar kadrosuna mevcut yabancılarıyla birlikte 120 oyuncu kattı. Söz konusu oyunculardan 5’i 100 maçın üzerine çıkabildi. Yabancılar içinde en çok formayı giyen isim İbrahim Yattara 228 maç ile ilk sırayı alırken, Colman 161 maç, Alanzinho 140, Şota 121 maç ve Petkovic 103 maç ile takip etti. Son yıllarda yapılan yabancı transferlerinden beklediği verimi alamayan Karadeniz ekibi, sezon başında kadrosunda bulunan ve maliyetleri nedeniyle yük olun bir çok yabancı isimle yollarını ayırdı. Sezon başında göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal, yeniden yapılanma planlamasında yurt dışından takıma katılacak oyuncuların seçimine büyük bir titizlikle yürütse de bazı isimlerin beklentilerin altında kalması nedeniyle devre arasında yollarını ayırdı.

Geçmiş yıllarda yaptığı yabancı transferleri ve yaşadıkları sorunlarla sık sık gündeme gelerek yabancı oyuncu enkazına dönen Trabzonspor, yabancı transferinde geçmiş yıllarda yaşanan hatalara yer vermemek adına devre arasında takıma kattığı isimleri büyük bir titizlikle belirlerken, aile yaşamlarından sosyal yaşantılarına kadar ince bir araştırma politikası izleyerek yabancı transferlerine yön vermeye özen gösterdi.

Kıtalararası uyum

Trabzonspor’da 4 kıta ve 8 ülkeden yer alan 11 yabancı oyuncusu bulunuyor. Afrika Kıtası’ndan 3, Avrupa’dan 3, Güney Amerika’dan 4 ve Kuzey Amerika’dan 1 oyuncusu bulanan bordo-mavilerde Afrika Kıtası’ndan Medjani, N’Doye, ve Onazi, Avrupa Kıtası’ndan Pereira, Durica ve Bero, Güney Amerika’dan Fabian Castillo, Rodallega, Mas ve Ibanez, Kuzey Amerika’dan ise Esteban yer alıyor. Trabzonspor’da bulunan 11 yabancı oyuncunun yaş ortalaması ise 28.27 oldu. En genç isim ise 21 yaşındaki Bero, olurken en yaşlı isim 35 yaşandaki vatandaşı Durica oldu. Yabancı oyuncuların yaş ortalaması Karadeniz ekibinde farklı yorumların yapılmasına neden olsa da teknik direktör Ersun Yanal, yaş ortalamasından ziyade takım performansını dikkate aldığı her fırsatta dile getiriyor. Bordo-mavililerde Pereira 32, N’Doye, Rodallega ve Medjani 31, Ibanez 28, Esteban ve Mas 27, Castillo ve Onazi 24 yaşında.

Trabzonspor yeni sezonda genç isimlere yönelecek

Trabzonspor’da yabancı oyuncuların takıma ve şehre kısa zamanda uyum sağlamasında, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın önemli katkısı bulunurken, deneyimli teknik adam gelecek sezon ise genç yabancılara yönelecek. Bu anlamda takıma direkt katkı sağlayacak yaş ortalaması düşük oyuncularla tecrübeli isimleri harmanlamayı planlayan deneyimli çalıştırıcı takım ve şehre kısa zamanda uyum sağlayan mevcut yabancılarıyla birlikte yeni katılacak olan isimlerin bu süreci kısa zamanda atlatmasını sağlamayı planlıyor. Yanal’ın yeni sezonda da dış transferde yıldız isimler yerine planladığı oyun kurgusuna uyum sağlayacak isimlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.