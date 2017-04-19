Türk Telekom Arena kapalı gişe

Fenerbahçe derbisine geç de olsa ilgi göstermeye başlayan Galatasaraylı taraftarlar, 19 bin bilet aldı. 17 bin kombine, 2 bin de konuk ekibe ayrılan kısım dahil edildiğinde rakam 38 bini buluyor.

Galatasray taraftarları için Fenerbahçe derbisinin önemi bir başkadır. Ancak 2 senedir ligdeki kötü gidişat ve büyük maçlardaki başarısız sonuçlar nedeniyle her zaman olduğundan daha az bir ilgi var pazar günkü derbiye… Geçmiş senelerde biletler çıktığı gün tükenirdi ancak şimdi ortada yaklaşık 12 bin bilet daha sahibini bekliyor. Bugüne kadar 19 bin bilet satışı gerçekleştirilirken, konuk ekip Fenerbahçe'ye de 2 bin civarında bir yer ayrılmış durumda. Kombine sahibi 17 bin Galatasaray taraftarı da eklenince derbiye sayılı günler kala taraftar sayısı 38 bine ulaşıyor. Kalan biletlerin derbiye kadar tükeneceğini düşünen Galatasaray yönetimi, pazar günü kapalı gişeye oynamak istiyor.