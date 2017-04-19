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Türkiye Güreş Federasyonu’ndan başsağlığı mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu, Tunceli'de yaşanan helikopter kazasında şehit olanlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
10:5119 Nisan 2017
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Türkiye Güreş Federasyonu’ndan başsağlığı mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu’nun mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Tunceli'nin Pülümür ilçesinden kalkan; yedi polis, bir hakim, bir astsubay ve üç personel taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopter ile telsiz temasının kesildiğini, yapılan arama çalışmaları sonrası helikopterin enkazına ulaşıldığını ve helikopterde bulunan on iki kamu görevlisinin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.”

Etiketler
Tunceli Türkiye Güreş Federasyonu
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