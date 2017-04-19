Vodafone Arena’ya gelmiyorlar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Lyon taraftarının olmayacağını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı öncesi katıldığı bir panelde açıklamada bulundu. Orman, Lyon taraftarının Vodafone Arena’da olmayacağını duyururken, Fransız ekibiyle 2100 deplasman biletinin Beşiktaşlı taraftarlara satılması konusunda anlaştıklarını duyurdu. Statta 17-20 kişilik bir Lyon taraftarının olacağını dile getiren Orman, “Biz onlardan rica ettik. Onları VIP’de ağırlayalım dedik. Beşiktaş taraftarı statta her bölgede olacak” dedi.

Beşiktaş ile Lyon yarın saat 22.02’te Vodafone Arena’da karşılaşacak. İlk maçı Fransız ekibi 2-1 kazanmıştı.