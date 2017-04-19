Volkan Demirel: Galatasaray maçı bize bayram

Fenerbahçe formasıyla 32. derbisine çıkacak olan Volkan Demirel, “Galatasaray ile oynadığımız maçlar her zaman bayramdır. Biz de derbiyi kazanarak camiamıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Galatasaray'a karşı 32. maçına çıkacak. Fenerbahçe formasıyla defalarca sahaya çıktığını belirten Volkan, şunları söyledi:

“Küfürlere, hakaretlere maruz kaldım, bu atmosfere alışkın bir oyuncuyum. Böyle birçok maç oynadım. Kulaklarımı tıkayıp sadece sahaya konsantre olacağım. Galatasaray taraftarlarının bir bölümü beni sevmiyor, beni sevmemelerini anlayabiliyorum. Çünkü ben de taraftarken rakip takımın sembolü olan oyuncuyu sevmezdim. Ben sahaya çıkıp Fenerbahçe'nin kazanması için mücadele edeceğim. Galatasaray ile oynadığımız maçlar her zaman bayramdır.Biz de derbiyi kazanarak camiamıza bayram sevinci yaşatmak istiyoruz. Geçmiş maçlarda da yaptık, yine bunu başarırız.”