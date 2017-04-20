Advocaat Robin van Persie’ye sarıldı

Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Dirk Advocaat, tecrübeli yıldızı Robin van Persie'yi,“Galatasaray derbisinde senden çok şey bekliyorum. Dev maçları büyük futbolcular kazandırır. Sana inanıyorum” diyerek motive ediyor.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Advocaat, Robin van Persie'yi Galatasaray derbisine, yaptığı özel görüşmeler ile hazırlıyor. Hollandalı çalıştırıcının, “Sen önemli bir oyuncusun ve bu takımın da yıldızısın. Dev maçları büyük futbolcular kazandırır. Senden, bu derbide daha fazla sorumluluk almanı bekliyorum. Sana inanıyorum” diyerek motive ettiği RVP de Galatasaray maçına ekstra idmanlarla hazırlanıyor.

Fenerbahçe tek yürek 5 yıl sonra TT Arena'da kazanmak isteyen Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakiplerine karşı çıktığı maçlardaki başarılı performansına güveniyor. Yönetim ve teknik heyet, takımı motive etmek için seferber oldu. İlgili Haberi Oku

Bu derbinin ligdeki gidişatlarını belirleyecek bir maç olduğunun bilincini taşıdıklarını belirten Van Persie, “Kariyerim boyunca birçok büyük maçta forma giydim ancak Fenerbahçe – Galatasaray çok farklı. Ligde ikincilik şansımız devam ediyor. Biz futbolcular, derbide kazanmak için her şeyimizi vermemiz gerektiğinin farkında olarak sahaya çıkacağız. Bu maçta yeniden gol atmak istiyorum” dedi.