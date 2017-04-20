Advocaat Robin van Persie’ye sarıldı

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Advocaat, Robin van Persie'yi Galatasaray derbisine, yaptığı özel görüşmeler ile hazırlıyor. Hollandalı çalıştırıcının, “Sen önemli bir oyuncusun ve bu takımın da yıldızısın. Dev maçları büyük futbolcular kazandırır. Senden, bu derbide daha fazla sorumluluk almanı bekliyorum. Sana inanıyorum” diyerek motive ettiği RVP de Galatasaray maçına ekstra idmanlarla hazırlanıyor.
Bu derbinin ligdeki gidişatlarını belirleyecek bir maç olduğunun bilincini taşıdıklarını belirten Van Persie, “Kariyerim boyunca birçok büyük maçta forma giydim ancak Fenerbahçe – Galatasaray çok farklı. Ligde ikincilik şansımız devam ediyor. Biz futbolcular, derbide kazanmak için her şeyimizi vermemiz gerektiğinin farkında olarak sahaya çıkacağız. Bu maçta yeniden gol atmak istiyorum” dedi.