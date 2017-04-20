Akhisar Belediyespor’da Bursaspor hazırlıkları

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında konuk edeceği Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Akhisar Belediyespor, Süper Lig’in 28. haftasında kendi evinde Bursaspor’u ağırlayacak. Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde Bursaspor hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyalılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, takım tam kadro antrenmana çıktı. 23 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılacak müsabakada mutlak galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Okan Buruk, takımda morallerin çok yüksek olduğunu lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve Bursaspor maçında 3 puana yakın olan takımın kendilerinin olduğunu ifade etti.

Karşılaşmanın biletleri misafir takım ve kale arkası 10 TL, Akigo Maraton 11 TL, Kapalı Tribün 15 TL ve VIP 20 TL'den satışa sunuldu.