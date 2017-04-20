Altınordu gençlerle güzel

Boluspor maçına 20.5 yaş ortalamasıyla çıkan Altınordu, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak gelecek adına umut verdi.

TFF 1. Lig’de Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un ardından hafta içi mesaisinde Boluspor’u 2-0 yenerek bu sezon ilk kez 3’te 3 yaptı.

Boluspor randevusunda kaleci Berke, sol bek Yusuf Acer, forvet Fatih, sağ bek Kerim, kanat oyuncusu Barış ve ön libero Oğulcan olmak üzere altyapı patentli 6 gence ilk 11’de forma veren Altınordu’nun yaş ortalaması 20.5’e düştü. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjileriyle deneyimli isimler önünde başarılı işlere imza atan genç kramponlar, “Forma artık bizim” mesajı verdi.

Boluspor maçında yedek kulübesinde de altyapı patentli 4 futbolcu yer alırken, 83’üncü dakikada Serkan’ın yerine oyuna giren Alican’la birlikte toplam 7 altyapı oyuncusu görev yapmış oldu. Futbolda yaşın önemli olmadığını belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Bu gençler 2-3 yıldır A takımla çalışıyor. Süreç çabuk işlemiyor, onların hazır olması kolay olmuyor. Ligin zorluğunu düşünürsek; fiziksel, taktiksel ve mental hazırlığını tamamlayanları sahaya sürüyoruz. Oyuncu sahada doğru işleri yapıyorsa oynayacak duruma gelmiş demektir” dedi. Bu arada pazartesi günü Balıkesir deplasmanında cezalı Kerim yok.