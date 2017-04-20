Arda Turan’dan kardeşine büyük jest

İspanyol devi Barcelona’da top koşturan Arda Turan, kardeşi Okan Turan’a Boğaz’da aylığı 15 bin lira olan yalı dairesi kiraladı.

Habertürk'ün haberine göre milli yıldız, bu kez Bahçeköy’deki villasında oturan kardeşi Okan için kesenin ağzını açtı.İstanbul’daki tüm ticari işlerini takip eden kardeşinin ulaşım sıkıntısı yaşamaması için Turan, şehrin göbeğinde ev tuttu. Rumeli Hisarı sırtlarında, aylık 15 bin TL’den Boğaz’a nazır bir yalı dairesi kiralayan yıldız futbolcu, bir yıllık kirayı da peşin ödedi.

Turan’ın şehirden uzak ve aidat masrafı Boğaz manzaralı evlerin kirasıyla yarışan Bahçeköy’deki villasını ise kiraya vereceği öğrenildi. Bahçeköy’deki villa hayatından daha önce Demet Akbağ, Gülben Ergen, Beyaz, Mahsun Kırmızıgül ve son olarak da Ajda Pekkan vazgeçmişti. Süper lüks villalarını satan ya da kiraya veren ünlülerin kaçışının altında, ulaşım sıkıntısının yanı sıra astronomik aidat giderlerinin yattığı konuşuluyor.