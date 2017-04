ASAT güreşçilerinin hedefi her boyda şampiyonluk

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT güreşçileri, yağlı güreş sezonu öncesi kampa girdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Takımı baş ve başaltı pehlivanlarından oluşan 15 sporcusu ile Belek Gloria Sports Arena'da kampa girdi. Pehlivanlar yağlı güreş sezonuna fırtına gibi girmeyi hedefliyor. Pehlivanlar, sezonda yapılan her güreş müsabakasında birinci olarak çıkmak istiyor. ASAT Spor Kulübü sporcuları güne sabah saat 07.00'de yüksek tempolu koşu ile başlıyor. Ardından kondisyon geliştirici istasyon antrenmanları yapıyor. Güreşçiler, kas geliştirici salon ağırlık ve teknik minder antrenmanları ile günü tamamlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreş Koordinatörü Mustafa Kemal Karaboğa, bu yıl içinde üçüncü kampı gerçekleştirdiklerini belirterek, sezona iyi bir giriş yapmayı hedeflediklerini söyledi. Karaboğa, “Artık bahar güreşleri başlamak üzere. Güreş sezonu öncesi son kampımızı burada yapıyoruz. Bu hafta sonu ilk güreşimizi Yalova Altınova yağlı güreşlerinde yapacağız. Pazar günü Antalya Döşemealtı yağlı güreşlerine katılacağız. Kış çalışmalarımızı Baş, Başaltı, Büyük orta ve minik boy pehlivanlarımız profesyonel hocalarımız öncülüğünde sıkı bir şekilde yaptı. Pehlivanlarımız kondisyon olarak çok iyi durumda. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü olarak sezon başından sonuna kadar bizim için büyük veya küçük güreş anlayışı yok. Biz katıldığımız her güreşe Kırkpınar gibi büyük bir anlam yüklüyoruz. O yüzden biz her güreşte en küçük boy ve en büyük boy pehlivanlarımızla birincilik yönünde iddialıyız” dedi.

Antalya ve Türkiye'nin her yerinde kamp yapma fırsatı bulduklarını dile getiren Mustafa Kemal Karaboğa, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel, bizlere, Antalya'da ve Türkiye'nin her yerinde en iyi yerlerde kamp yapma fırsatı sağlıyor. Sporcularımız son derece iyi imkânlarla antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Biz yağlı güreş ve minder güreşi adına Menderes Başkanımızın ilk döneminden bu yana bir yapılanma içerisindeydik. Artık şu an meyvelerini yiyoruz. O yıllarda minik boylarda güreşen kardeşlerimiz şu an başpehlivanlık boyuna çıktı ve çok güzel bir ivme yakaladılar. Geçen sezon üç sporcumuz Mustafa Batu, Hakkı Aygün ve Şahali Kurt kardeşimiz başpehlivanlık boyuna yükseldi. Burada güzel bir motivasyonla yağlı güreşin yıldız isimlerinin sırtlarını yere getirmeyi başardılar. Bu sayede kendilerinden söz ettirerek yıldızlaşma yolunda gidiyorlar. Bizlere yapmış olduğu önemli katkılardan dolayı, Başkanımız Menderes Türel'e şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Dünya şampiyonları yetiştiriyoruz”

Yağlı güreşte ve minderde başarılı sporcular yetiştirdiklerini söyleyen Karaboğa, “Geçen sezon Kırkpınar'da her boyda derece elde ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü olarak Türkiye birincisi olmuştuk. Yine geçen sene Nail Seyyar kardeşimiz minder güreşinde yıldızlar kategorisinde hem Avrupa Şampiyonu hem de Dünya ikincisi oldu. Yine bu senede 8 tane sporcumuz milli takımlar kampında. Adem Burak Uzun'dan Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda derece bekliyoruz. Yıldızlarda Türkiye Şampiyonu olan Ünal Karabacak kardeşimizden güzel dereceler bekliyoruz. ASAT Spor Kulübü olarak Dünya şampiyonları yetiştirmek için gayret gösteriyoruz” dedi.