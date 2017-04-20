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Barcelona-Juventus maçında Aziz Yıldırım istifa!

Barcelona-Juventus maçı öncesinde Camp Nou tribününde 'Aziz Yıldırım İstifa' pankartı açıldı.
09:4920 Nisan 2017
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Barcelona-Juventus maçında Aziz Yıldırım istifa!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a istifa çağrıları devam ediyor. Son iki sezonu kupasız kapatan, bu sezonda şampiyonluk hedefinden çok uzakta kalarak, yoluna sadece Türkiye Kupası’nda devam eden Fenerbahçe’de, taraftarlar Yıldırım yönetiminin son bulmasını istiyor.

Fenerbahçeli bir taraftar 2 gün önce oynanan Real Madrid – Bayern Münih maçında Santiago Bernabeu tribününde ‘Aziz Yıldırım İstifa’ yazan pankart açmıştı; dün de Barcelona-Juventus maçı öncesi Camp Nou tribününde ‘Aziz Yıldırım İstifa’ pankartı açıldı.

Etiketler
Aziz Yıldırım barcelona juventus
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