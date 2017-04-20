Başkanlık sistemi

Türkiye, tarihi değişimi getirecek bir referandum yaşadı. Sonuç olarak halkın yüzde 51'i ülke yönetiminin sistem değişikliğine onay vererek, başkanlık sistemine geçişe izin verdi. Türkiye'ye özel uygulanacak bu sistemin daha önce örneği olmamasından dolayı hiç kimse gelecekteki durumumuz hakkında net bir yorum yapamıyor. İşte bu noktada aslında kulüplerin yönetim şekli gelecekte yaşayacaklarımızın öngörüsü için fayda sağlayabilir.

Galatasaray'dan örnek vermemiz gerekirse Olağan Genel Kurullarda kulüp üyeleri başkan ve yönetim kurulunu seçiyor. Yani bir anlamda başkan ve meclis seçimini gerçekleştiriyorlar. Daha sonrasında seçilen başkan futbol takımının yönetiminin yapıldığı Sportif AŞ yönetim kurulunu atamalar ile belirliyor. Yani ülkemizin yeni sisteminde başkan, seçilmiş meclisin dışında kendi inisiyatifinde bakanlar kurulunu belirliyor. Başkan Sportif AŞ yönetim kuruluna yaptığı atamaların dışında ayrıca her alanda kendi danışmanlarını da belirliyor. Ülkemizde de şu anda olduğu gibi yapılacak seçim ile başkan birden çok danışmanını kendisi belirleyecek. Şimdi bu tabloya baktığınızda 2019 yılından sonra yaşayacaklarımızı zaten spor kulüplerinde bizler yıllarca tecrübe ettik. Kulüp üyelerinin oyları ile seçilen başkanın vizyonu, birikimi, yönetim kapasitesi hatta dünya görüşü Galatasaray özelinde bakarsak camianın temsilini, geleceğini olumlu ya da olumsuz olacak şekilde etkiliyor.

Sayın Dursun Özbek üzerinden örneklerle ülkenin geleceğinde yaşayabileceklerine devam edelim. Dursun Özbek başkan seçildi sonrasında danışmanlarını ve Sportif AŞ yönetim kurulunu belirledi. Sonuçta Galatasaray mali, idari ve sportif anlamda gerek danışmanların kararları gerekse Sportif AŞ yönetim kurulunun stratejileri alışılagelmiş yüz yılı geçkin temsilinin, başarı skalasının çok uzağında kaldı. Vatandaş olarak gelecekte bizler de ülkenin vizyonuna, tarihine ve büyüme kapasitesine uygun bir ismi başkan seçmezsek neler yaşayabileceğimizi Galatasaray'ın mevcut haline bakarak anlayabiliriz. Dursun Özbek bu anlamda rehber bir figür olarak ön plana çıkmaktadır. Ülkemizin geleceği adına Özbek dönemini çok iyi irdelemeliyiz.