Beşiktaş – Lyon / Maç özeti

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, inanılmaz mücadele verdiği karşılaşmayı 2-1'le uzatmalara götürdü. Temsilcimiz penaltı vuruşlarında maçı kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Süper Lig’de üst üste ikinci şampiyonluğuna adım adım ilerleyen Beşiktaş gözünü daha yükseğe dikmişti. UEFA Avrupa Ligi’nde alınan başarılı sonuçlardan sonra şampiyonluk için ümitlenen siyah-beyazlı ekibine Lyon taş koydu…

Fransa’daki çeyrek final ilk ayak maçında çok şanssız bir şekilde 2-1 yenilen Beşiktaş uzatmalara götürdüğü maçı penaltılarda kaybetti.

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MARCELO’NUN YOKLUĞU HİSSEDİLDİ

Maçın başlangıç bölümlerinde rakip Lyon daha etkili görüldü. Savunma göbeğinde Marcelo’nun cezasından ötürü Tosic – Mitrovic ikilisi forma giydi. Marcelo’nun yokluğu savunmada kendini fazlasıyla hissettirdi. Savunmada yapılan basit hatalar Lyon tarafından tehlike olarak geri döndü.

İlk golü bulan siyah-beyazlı ekibimiz oldu. 27. dakikada Talisca sağ ayağı ile kaleci Lopes’i avladı: 1-0

LACAZETTE TUTULAMADI

Lyon adına en tehlike yaratan isim Alexandre Lacazette oldu. Fransız futbolcu 24. dakikada savunma arkasına sarkarak durumu eşitledi: 1-1. Lacazette’nin ilk yarıdaki bir plasesi de direkten döndü. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle geçilirken, Beşiktaş için her şey yeniden başlıyordu.

TALISCA YİNE SAHNEDE

Beşiktaş’ta attığı gollerle son dönemde en çok konuşulan isim Talisca yine ağırlığını ortaya koydu. Şenol Güneş ikinci yarıda Brezilyalı futbolcuyu ceza sahasına daha yakın bir yerde konumlandırdı. Uzun boyu ile hava toplarında da etkili olan Talisca, ikinci yarının başında çok önemli bir pozisyon buldu.

Yıldız oyuncunun kafa vuruşu, kaleci Lopes’in de darbesiyle kaleye doğru süzülürken Jallet çizgiden uzaklaştırdı. 58. dakikada yine bir ortada yükselen Sambacı, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2

Beşiktaş kalan dakikalarda önemli pozisyonlar buldu. Talisca’nın sol kanattan müthiş bir çalımla geliştirdiği atakta Kara Kartal yine golle burun buruna geldi. 84. dakikada Quaresma’nın orta ile karışık şutu direkten döndü. Ryan Babel, boş kaleye göndermesi gereken topu Cenk Tosun’un suratına nişanladı. 88’de Fabri üst üste 3 kurtarış yaparak devleşti. Lacazette’nin 90. dakikadaki vuruşu üst direğe vurarak dışarıya gitti. 90 dakika Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğüyle bitti ve maç uzatmalara gitti.

ŞANS ONLARDAN YANAYDI

Lyon teknik direktörü 90’dan sonra flaş bir hamle yaparak maçın en etkili ismi Lacazette yerine Ghezzall’ı oyuna aldı. Uzatmalarda iki takımda da yorgunluk ağır bastı. Talisca zorları attı ama kolayı atamadı. Boş kaleye göndermesi gereken topu dışarıya gönderdi. Maçta başka gol olmadı ve penaltılara geçildi.

Nefes kesen penaltılarda Tosic ve Mitrovic’in kaçırdığı penaltı vuruşlarında Beşiktaş Avrupa’ya veda etti.

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