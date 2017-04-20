Beşiktaş – Lyon maçı saat kaçta hangi kanalda?

Stockholm yolunda yeni engel Lyon. 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Fransız ekibini ağırlayacak Beşiktaş’a 1-0’lık galibiyet yetecek. Quaresma oynayacak durumda, Aboubakar ve Marcelo cezalı...

Hedefini Stockholm'deki final olarak çizen Beşiktaş için tarihi bir gece olacak. Lyon'a Fransa'da 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez yarı finale çıkmak için bugün mutlaka kazanmak zorunda. Gol yemeden alınacak her galibiyet Kara Kartal'ı tura uçurur. Gol yenilmesi halinde ise 3-1, 4-2 gibi iki fark şart. 2-1'lik galibiyetimizde maç uzar. 3-2, 4-3 gibi gollü tek farklı galibiyetlerimizde Lyon turu geçer. Fransızlara, beraberlikler de yarıyor. Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş – Lyon maçını Sırp hakem Milodar Mazic yönetecek.

Bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 11 maçın 10'unda gol atan Beşiktaş, evindeki galibiyet serisini de geliştirmek amacında. Yeni mabedindeki ilk üç Avrupa maçında berabere kalan siyah-beyazlılar, üst üste Hapoel BS ve Olympiakos'u toplam altı gol atarak eledi. Lyon, bu sezon Kupa 1 ve Kupa 2'de deplasmanda oynadığı beş maçta iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı, bunların sadece birinde gol atamadı.

Temsilcimizde Aboubakar kırmızı, Marcelo sarı kart cezalısı. Sakatlığını atlatan Quaresma'nın oynaması bekleniyor. Adriano'nun durumu ise maç saati netleşecek. Beşiktaş'ta Oğuzhan, Tolgay ve Caner, sarı kart ceza sınırında. Lyon'da, ilk maçta oynayan stoper Mammana sakat, sağ bek Rafael ise cezalı. Hafif sakatlığı bulunan Valbuena forma giyebilecek. İlk maçta cezası nedeniyle oynamayan kaptan Gonalons da döndü.

BEŞİKTAŞ – LYON MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 22:05’te başlayacak olan Beşiktaş – Lyon maçı TRT 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Beck, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

LYON: Lopes, Jallet, Diakhaby, Mbiwa, Morel, Tolisso, Gonalons, Tousart, Valbuena, Lacazette, Fekir