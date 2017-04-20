Beşiktaş nasıl tur atlar?

Lyon ile Fransa’da oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybeden Beşiktaş, bugün saat 22.05’te rakibini sahasında ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale çıkmak için taraftarı önünde boy gösterecek olan siyah-beyazlılara 1-0’lık galibiyet yetiyor. Deplasmanda attığı golün avantajıyla 1-0 ya da daha farklı galibiyetlerle turu geçebilecek olan Beşiktaş, 2-1 kazandığı takdirde ise uzatma dakikalarında tur kovalayacak.

Beşiktaş - Lyon maçı saat kaçta hangi kanalda? Stockholm yolunda yeni engel Lyon. 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Fransız ekibini ağırlayacak Beşiktaş'a 1-0'lık galibiyet yetecek. Quaresma oynayacak durumda, Aboubakar ve Marcelo cezalı... İlgili Haberi Oku

Tek farklı galibiyetler Lyon’a yarıyor1-0’lık skor Beşiktaş’a turu getirirken, 2-1’lik Beşiktaş galibiyeti ise maçın uzamasına sebep oluyor. Bu 2 skor dışında alınabilecek her türlü tek farklı Lyon galibiyetinde ise turu geçen taraf Fransız ekibi olacak. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması halinde de yarı finale adını yazdıracak olan taraf Lyon olacak.