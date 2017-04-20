Bogdanovic: Sadece 1 galibiyete ihtiyacımız var

Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic, Panathinaikos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Bogdan Bogdanovic, Panathinaikos galibiyetine ilişkin yaptığı açıklamada, Final Four için sadece 1 galibiyete daha ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Bogdanovic,”Bu atmosfer bana Partizan'daki günlerimi hatırlattı. Çok kalabalık ve inanılmaz bir atmosfer var. Burada kazanmak çok ama çok zor. Adım adım ilerliyoruz. Onlara olduğu gibi biz de kaybedebiliriz. Sakin olmalıyız ve bir galibiyete daha ihtiyacımız var” dedi.

Panathinaikos gibi önemli bir deplasmandan 2-0’lık avantajlı bir skorla döndüklerini de belirten başarılı oyuncu,”Herkes kaybedebilir. Bu tip maçlar tek pozisyondaki maçlardır. Bugün Rivers da kaçırdı ve maç dönebilirdi de. Biz buradan 2-0 gibi önemli bir skorla ayrılıyoruz. Bu bir oyun, kazanmak da var kaybetmek de. Her şey bir pozisyonla ilgili” şeklinde konuştu.

Takım olarak kusursuz bir basketbol ortaya koyduklarını da ifade eden Bogdanovic, “Ben kendim ile ilgili konuşmayı sevmiyorum. Takım olarak kusursuz oynadık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kendi evimizde oynayacağımız maçta taraftarımızı görmek istiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.