Claudio Ranieri’den geleceği ile ilgili açıklama

Leicester City'deki görevi flaş bir şekilde son bulan Claudio Ranieri, geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri, geleceği konusunda açıklamalar yaptı. Milli takım düzeyinde çalışmak istemediğini dile getiren başarılı teknik adam, Avrupa’da bir takım çalıştırmak istediğini söyledi.

La Gazzetta dello Sport’a konuşan deneyimli teknik direktör, “Yeniden çalışmalara başlamak istiyorum ve kendimi daha çok Avrupalı bir hoca olarak görüyorum. Bazı teklifler aldım. Buna milli takımlar da dahil; ama kulüpte çalışmak istiyorum ve öğrencilerimle daha çok zaman geçirmeyi düşünüyorum.” diye konuştu.

Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için favori olduğunu söyleyen Ranieri, bir İtalyan olarak da Juventus’u destekleyeceğini belirtti.

Leicester City’ta tarihi İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından beklenmedik şekilde görevden alınan tecrübeli teknik adam, şu anda işsiz durumda.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER