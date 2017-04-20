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CSKA Moskova 84-82 Baskonia / Maç özeti

Euroleague ikinci maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, evinde Baskonia'yı konuk etti.
23:0920 Nisan 2017
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CSKA Moskova 84-82 Baskonia / Maç özeti

Euroleague play-off turu ikinci maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, sahasında İspanya’nın Baskonia ekibini 84-82 yendi. İlk maçı da 98-90 kazanan Rusya temsilci, bu sonucun ardından durumu 2-0’a getirdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-20 önde kapatan CSKA Moskova, soyunma odasına da 40-35 üstün gitti. Üçüncü periyotta farkı açarak son çeyreğe 69-58 önde giren ev sahibi takım sahadan 84-82 galip ayrıldı. İki takım arasındaki serinin üçüncü maçı, 25 Nisan Salı günü Fernando Buesa Arena’da oynanacak.

Son güncelleme: 23:11 | 20.04.2017
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