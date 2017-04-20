Dalya Real Madrid

Bayern Münih’i uzatmada 4-2 yenen Real Madrid'de Ramos Şampiyonlar Ligi’nde 100. maçına çıkarken, Ronaldo da 100. golünü kaydetti.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Bayern Münih'i sahasında uzatmada 4-2 mağlup ederek yarı finalist oldu. Beyaz şimşeklerde hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'nde 100 gole ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı. Savunmanın tecrübeli ismi Sergio Ramos da Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda 100 maç forma giyen isimler arasına adını yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu, art arda yedinci kez yarı finale kalarak bir ilki gerçekleştirdi. Geceye damgasını vuran Cristiano Ronaldo, takımının çeyrek finallerdeki son 10 golünün 9'unu atıp, diğerinin de asistini yaptı. 32 yaşındaki futbolcu Devler Ligi tarihinde Pizarro ve Shearer'ın ardından bir maçta hat-trick yapan en yaşlı üçüncü futbolcu olma unvanını da elde etti.