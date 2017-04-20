Derbilerde Fenerbahçe üstün

Fenerbahçe, Galatasaray'ı bu sezon 5 branştaki 11 maçın 10’unda mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler sadece kadın basketbolundaki bir maçı kaybetti.

Pazar günkü derbide psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de olacak. Sarı-lacivertliler bu sezon 5 ana branşta ezeli rakibine karşı oynadığı 11 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Kanarya 11'de 10 yaparken tek mağlubiyeti kadın basketbolunda gördü; bu yüzden takımda koç değişikliği de yapıldı. Sarı-lacivertliler, futbolda sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Van Persie'nin golleriyle kazanmıştı. Fenerbahçe, erkek basketbolunda Spor Toto Süper Lig ve EuroLig'deki 4 maçı da kazandı. Erkek ve kadın voleybolunda da 4-0 üstünlük sağladı.

Advocaat Robin van Persie`ye sarıldı Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Dirk Advocaat, tecrübeli yıldızı Robin van Persie'yi,“Galatasaray derbisinde senden çok şey bekliyorum. Dev maçları büyük futbolcular kazandırır. Sana inanıyorum” diyerek motive ediyor. İlgili Haberi Oku

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