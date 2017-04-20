Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Derbilerde Fenerbahçe üstün

Fenerbahçe, Galatasaray'ı bu sezon 5 branştaki 11 maçın 10’unda mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler sadece kadın basketbolundaki bir maçı kaybetti.
09:2920 Nisan 2017
0
Derbilerde Fenerbahçe üstün

Pazar günkü derbide psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de olacak. Sarı-lacivertliler bu sezon 5 ana branşta ezeli rakibine karşı oynadığı 11 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Kanarya 11'de 10 yaparken tek mağlubiyeti kadın basketbolunda gördü; bu yüzden takımda koç değişikliği de yapıldı. Sarı-lacivertliler, futbolda sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Van Persie'nin golleriyle kazanmıştı. Fenerbahçe, erkek basketbolunda Spor Toto Süper Lig ve EuroLig'deki 4 maçı da kazandı. Erkek ve kadın voleybolunda da 4-0 üstünlük sağladı.

20 Nisan 2017 Advocaat Robin van Persie`ye sarıldı Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Dirk Advocaat, tecrübeli yıldızı Robin van Persie'yi,“Galatasaray derbisinde senden çok şey bekliyorum. Dev maçları büyük futbolcular kazandırır. Sana inanıyorum” diyerek motive ediyor. İlgili Haberi Oku

Ezeli rakipler, Vestel Venus Sultanlar Ligi finalinde karşılaşacak.

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray
Son güncelleme: 09:30 | 20.04.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER