Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar Ligi için İtalya’da

Sezona hızlı başlangıç yapan Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi dörtlü finallerini için İtalya’ya iniş yaptı.

Avrupa kupalarında 12. kez dörtlü final oynayacak olan turuncu-beyazlılar, 1999'da Avrupa Kupa Galipleri Şampiyonu ve 2015'de Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmuştu. 22-23 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Treviso şehrinde düzenlenecek 2017 CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finallerine katılan diğer takımlar ise; Imoco Volley Conegliano (ev sahibi), Vakıfbank ve Dinamo Moskova.Sezon başından beri yoğun olarak antrenmanları sürdürdüklerini söyleyen Başantrenör Massimo Barbolini, “Avrupa'da ve Türkiye'de zorlu maçlar yaptık. Finallerde yarışacağımız için mutluyuz. Kupayı kazanmak için çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz” dedi.

Kaptan Neslihan Demir Güler ise, “Sezon içerisinde güçlü rakiplerle karşı karşıya geldik. Şimdi finallerde Avrupa'nın en iyi dört takımından biri olarak yarışacağız. Çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Taraftarlarımızı ve İtalyan voleybol severleri maçlarımıza bekliyoruz” diye konuşurken, Amerikalı yıldız Jordan Larson da “Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz ve kupayı bir kez daha alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Play-off 6 etabında Fenerbahçe'yi eleyerek dörtlü final biletini kapan Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek. Bu sene Avrupa'daki beşinci Türk derbisine sahne olacak mücadele 22 Nisan Cumartesi günü saat TSİ 18.00'de oynanacak.