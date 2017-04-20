Eşik atlama maçı

Ramazan GÜNTAY yazdı...

Bir futbolcuyu değerlendirmek için 90 dakikalık bir karşılaşmanın çok önemi yoktur ancak öyle maçlar vardır ki göstereceğiniz performans size eşik atlatır. Beşiktaş'ın bugün Lyon'la oynayacağı kritik maç da bazı oyuncular için işte tam bu anlamı taşıyor.

Öncelikle Oğuzhan. Şenol Güneş'in elinde büyüdükçe büyüdü. Aslında bütün Avrupa ismen biliyordu onu ama son iki sezondur takip edilen bir oyuncu durumuna geldi. Lyon karşılaşması, onun vitrin maçı olacak. Maça damgasını vurursa hem Beşiktaş'a turu getirecek hem de değerini katlayacak.

Cenk açısından da Lyon maçı benzer özellikler taşıyor. Demba Ba ve Gomez'in yanında piştikten sonra bu sezon formayı bırakmadı. Milli Takım'ın ilk santrforu haline geldi. Bu akşam göstereceği performans, Cenk'in Avrupa arenasındaki seviyesini de ortaya koyacak.

Devre arasında 4.2 milyon Euro'ya alındığında herkes dudak bükmüştü Mitrovic'e. Hırvat stoper, Beşiktaş'ta kendini gösterip daha büyük kulüplere transfer olmanın hayaliyle soluğu İstanbul'da aldı. Marcelo'nun cezalı olması nedeniyle fırsat ayağına geldi. Bakalım Mitrotic, bunu nasıl kullanacak?