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23 Nisan 2017 19:00
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Fenerbahçe derbi mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, hafta sonu oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
17:1220 Nisan 2017
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Fenerbahçe derbi mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Galatasaray'la oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri’nde bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00'de başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçların ardından, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmalarla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray idman süper lig
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