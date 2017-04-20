Fenerbahçe tek yürek

5 yıl sonra TT Arena’da kazanmak isteyen Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakiplerine karşı çıktığı maçlardaki başarılı performansına güveniyor. Yönetim ve teknik heyet, takımı motive etmek için seferber oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi tek yumruk oldu. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, futbolcuları yalnız bırakmazken, Teknik Direktör Dirk Advocaat, rakip analizlerini oyuncularla paylaşıyor. Hollandalı hoca, “Bu maçı kazanarak taraftarımızdan kötü geçen sezonun özrünü dilememiz gerekiyor” diyerek öğrencilerini motive ediyor. Takım kaptanları, arkadaşlarıyla konuşup maçın önemini anlatıyor. Sarı-lacivertli futbolcular ise 2010-11 sezonunun ardından TT Arena'da ilk kez sahadan galip ayrılmak için zafer yemini etti. Advocaat yönetiminde bu sezon derbi kaybetmeyen Kanarya, bu grafiğini TT Arena'ya da taşımak istiyor.

Advocaat Galatasaray`a pusu hazırlıyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Galatasaray deplasmanında sert ve agresif oynamaları gerektiğini ifade ederken orta saha ve hücum elemanlarından pres yapmalarını istedi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Galatasaray ve Trabzonspor'u yenerken, Beşiktaş'la berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı Türkiye Kupası'nda deplasmanda yenmişti.