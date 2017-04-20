Fenerbahçe’de derbi öncesi kriz!

Fenerbahçe'de Simon Kjaer ve Gregory van der Wiel, ağrıları nedeniyle antrenmana çıkmadılar

Fenerbahçe, Galatasaray'la oynayacağı lig maçının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçlarla noktalandı. Sarı-Lacivertliler'de Simon Kjaer ve Gregory van der Wiel ağrıları nedeniyle dünkü çalışmaya katılmadı. Her iki ismin de bugünkü idmana da çıkmamaları halinde derbide forma giymeleri zor görünüyor.