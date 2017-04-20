‘Galatasaray Balotelli’ye teklif yaptı!’

İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Galatasaray'ın Balotelli'ye teklif yaptığını söyledi.

Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden oluşturmayı çalışan Galatasaray’da gündeme İtalyan futbolcu Mario Balotelli geldi. Fransa’nın Nice kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 26 yaşındaki forvet için sarı kırmızılı yöneticilerin menajeri Mino Raiola ile görüştüğü belirtildi.

İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, Galatasaray – Balotelli flörtünü anlattı. Di Caprio “Sportif Direktör Cenk Ergün, Balotelli’nin menajeri Mino Raiola ile görüştü, bir teklif olduğu gerçek fakat futbolcunun kararı ne olacak belli değil. İyi bir kontratımı tercih edecek yoksa, futbol kariyerini mi düşünecek? Bu şimdilik belirsiz durumda.

Galatasaray, iyi bir sözleşme ve para önerirse 1. opsiyon olabilir ama Çin’den gelen tekliflerde var onlardan daha iyi bir teklif yapması gerekiyor Galatasaray’ın.

Balotelli, hem kulübünü hem de futbol oynadığı ülkeyi değiştirmek istiyor. Galatasaray’ın şansı olabilmesi için Çin takımlarından daha iyi bir teklifte bulunması gerekiyor.” dedi.