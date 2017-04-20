Galatasaray – Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus’un

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasındaki karşalaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçı Fırat Aydınus yönetecek
YARIN:
20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
22 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Halis Özkahya
23 NİSAN PAZAR:
13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
24 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Beşiktaş-Adanaspor: Halil Umut Meler