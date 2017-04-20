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GALATASARAY
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
vs
FENERBAHÇE
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Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Fenerbahçe sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
20:0020 Nisan 2017
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Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren oyuncular, ana bölüm öncesinde interval koşu yaptı. Antrenman ana bölümünde ise iki ceza sahası arasında 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig Tudor
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