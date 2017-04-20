Gaziantep BB 1 -1 Balıkesirspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalarak ligdeki galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetimindeki ilk maçına çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Son 7 maçında galip gelemeyen Balıkesirspor 77. dakikada Eray Ataseven’in golü ile 1‐0 öne geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 83.dakikada Muhammet Reis ile eşitliği getiren golü buldu. Konuk ekipte 24. dakikada İshak Çakmak ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Okan’ın ceza sahası içine yaptığı ortada Foxi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak’ta kaldı.

24. dakikada Balıkesirspor’un kazandığı penaltı atışında topun başına geçen İshak’ın şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

77. dakikada defansın arkasına atılan ara pasta sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Eray’ın sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

81. dakikada Himmet’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Atilla topu kurtardı.

83. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammet Reis’in şutunda top kalecinin kapattığı köşeden filelere gitti. 1-1.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 1 -1 Balıkesirspor

Stat: Gaziantep Kalyon Arena

Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Mehmet Kısal xx Abdullah Bora Özkara xx

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowiak xx, Erhan Kartal xx, Rıza xx, Ahmet xx, Özgür Özkaya xx Cumali, Erdal xx (Murat dk. 70 x), Muhammet xx, Ekigho xx, Kalu xx (Ramazan dk. 55 x), Tevfik xx (Himmet dk. 39 x)

Yedekler: Necati, Uğur, Mehmet, Akakpo

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Balıkesirspor: Atilla xx, Eray xx, Mehmet xx (Doğa dk. 74 x), Glumac xx, Okan xx, Cüneyt xx, Burak xx, Foxi xx (Oğuzhan dk. 69 x), Bülent xx, İshak xx, Abdulkadir xx (Bekamenga dk. 81 ?)

Yedekler: Vukovic, Çağatay, İbrahim, Rahmi

Teknik Direktör: Can Cangök

Goller: Muhammet (dk. 83), (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Eray (dk. 77) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Cumali, Ekigho, Rıza (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Foxi, Oğuzhan (Balıkesirspor)