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Gaziantep’te kazanan yok

TFF 1. Lig'de Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Balıkesirspor ile berabere kalarak galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.
19:4520 Nisan 2017
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Gaziantep’te kazanan yok

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalarak ligdeki galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.

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Maçtan Dakikalar

14. dakikada Okan’ın ceza sahası içine yaptığı ortada Foi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak’ta kaldı.

24. dakikada Balıkesirspor’un kazandığı penaltı atışında topun başına geçen İshak’ın şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

77. dakikada defansın arkasına atılan ara pasta sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Eray’ın sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

81. dakikada Himmet’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Atilla topu kurtardı.

83. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammet Reis’in şutunda top kalecinin kapattığı köşeden filelere gitti. 1-1

Stat: Gaziantep Kalyon Arena

Hakemler: Abdullah Yılmaz , Mehmet Kısal Abdullah Bora Özkara

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowiak , Erhan Kartal , Rıza , Ahmet , Özgür Özkaya Cumali, Erdal (Murat dk. 70 ), Muhammet , Ekigho , Kalu (Ramazan dk. 55 ), Tevfik (Himmet dk. 39 )

Yedekler: Necati, Uğur, Mehmet, Akakpo

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Balıkesirspor: Atilla , Eray , Mehmet (Doğa dk. 74 ), Glumac , Okan , Cüneyt , Burak , Foi (Oğuzhan dk. 69 ), Bülent , İshak , Abdulkadir (Bekamenga dk. 81 ?)

Yedekler: Vukovic, Çağatay, İbrahim, Rahmi

Teknik Direktör: Can Cangök

Goller: Muhammet (dk. 83), (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Eray (dk. 77) (Balıkesirspor)Sarı kartlar: Cumali, Ekigho, Rıza (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Foi, Oğuzhan (Balıkesirspor)

Etiketler
balıkesirspor Gaziantep Büyükşehir Belediyespor tff 1.lig
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