Judoda ilk gün madalyasız geçti

Polonya'nın başkenti Varşova'da bugün sabah seansıyla başlayan Avrupa Judo Ferdi ve Takım Şampiyonası Torwar Arena'da start aldı.

41 ülkeden 143 kadın, 226 erkek toplam 369 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası’nın ilk gününde, Türkiye adına 5 sıklette 6 sporcu mindere (Tatamiye) çıktı.

Millilerde madalya umudu olan 66 kiloda Sinan Sandal ilk turda Belçikalı Kenneth Van Gansbeke’yi (Waza-ari) 1-0 yenerek ikinci tura çıktı. Bu turda Portekizli Sergiu Oleinic’i uzatmada (Waza-ari) 1-0 yendi ve çeyrek finalde Slovak Matej Poliak’la karşılaştı. Bu karşılaşmayı (Waza-ari) 1-0 kaybeden Sinan Sandal, bronz madalya için repesaj hakkı elde etti. Repesajda Belarus Dzmitry Minkou ile karşılaşan Milli sporcu beklenen performansını maça yansıtamadı ve (Waza-ari) 1-0 yenilerek elendi.

-60 kiloda Bekir Özlü ilk turu bay geçerken ikinci turda Macar Csaba Szabo ile karşılaştı. Milli sporcu müsabakanın bitimine bir dakika kala maç 0-0 devam ederken rakibini ipponla yendi ve çeyrek finale yazdırdı. Gürcü Lukhumi Chkhvimiani karşısında Waza-ari ile 2-0 yenildi. Gürcü sporcu finale kalınca repesaj hakkı elde etti. Özlü repesajda Azerbaycan’dan Orkhan Safarov karşısına çıktı. Maçı İppon (tuş)’la kaybeden Özlü madalya şansını kaçırarak elendi.

-60 kiloda Avrupa Şampiyonası’na katılan Ahmet Şahin Kaba, ilk turda Çekya’dan David Pulkrabek’i müsabakanın bitimine 9 saniye kala ippon yaparak geçti. ikinci turda Bulgar Yanislav Gerchev ile karşılaştı. Müsabakanın son saniyesinde rakibine ipponla yenilerek şampiyonadan elendi.

-48 kiloda Gülkader Şentürk ilk müsabakasında Azerbaycanlı Aisha Gurbanlı ile mücadeleden 2-0 yenik ayrılınca elendi.

-52 kiloda İrem Korkmaz birinci maçında Ermeni Sose Balasanyan’ı ipponladı. İkinci maçını İtalyan Odette Guiffrida ile yapan İrem uzatmada üçüncü ihtarı alınca yenildi ve elendi.

-57 kiloda Nazlıcan Özerler ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Rus İrina Zabludina ile karşılaşan Özerler rakibine ipponla yenildi ve elendi.

ŞAMPİYONASININ İKİNCİ GÜNÜNDE MİNDERE 3 SIKLETTE 4 SPORCU ÇIKACAK

Kadınlar:

70 kg da Şükran Bakacak, Giovanna Scoccimarro (Almanya) Büşra Katipoğlu, Szaundra Diedrich (Almanya)

Erkekler:

73 kg ilk turu bay geçen Hasan Vanlıoğlu 2. Turda, Fransa- Monako galibi ile karşılaşacak

81 kg da İlker Güldüren ise Matteo Marconcini (İtalya) ile karşılaşacak.