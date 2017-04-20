Judoda ilk gün madalyasız geçti

41 ülkeden 143 kadın, 226 erkek toplam 369 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası’nın ilk gününde, Türkiye adına 5 sıklette 6 sporcu mindere (Tatamiye) çıktı.
Millilerde madalya umudu olan 66 kiloda Sinan Sandal ilk turda Belçikalı Kenneth Van Gansbeke’yi (Waza-ari) 1-0 yenerek ikinci tura çıktı. Bu turda Portekizli Sergiu Oleinic’i uzatmada (Waza-ari) 1-0 yendi ve çeyrek finalde Slovak Matej Poliak’la karşılaştı. Bu karşılaşmayı (Waza-ari) 1-0 kaybeden Sinan Sandal, bronz madalya için repesaj hakkı elde etti. Repesajda Belarus Dzmitry Minkou ile karşılaşan Milli sporcu beklenen performansını maça yansıtamadı ve (Waza-ari) 1-0 yenilerek elendi.
-60 kiloda Bekir Özlü ilk turu bay geçerken ikinci turda Macar Csaba Szabo ile karşılaştı. Milli sporcu müsabakanın bitimine bir dakika kala maç 0-0 devam ederken rakibini ipponla yendi ve çeyrek finale yazdırdı. Gürcü Lukhumi Chkhvimiani karşısında Waza-ari ile 2-0 yenildi. Gürcü sporcu finale kalınca repesaj hakkı elde etti. Özlü repesajda Azerbaycan’dan Orkhan Safarov karşısına çıktı. Maçı İppon (tuş)’la kaybeden Özlü madalya şansını kaçırarak elendi.
-60 kiloda Avrupa Şampiyonası’na katılan Ahmet Şahin Kaba, ilk turda Çekya’dan David Pulkrabek’i müsabakanın bitimine 9 saniye kala ippon yaparak geçti. ikinci turda Bulgar Yanislav Gerchev ile karşılaştı. Müsabakanın son saniyesinde rakibine ipponla yenilerek şampiyonadan elendi.
-48 kiloda Gülkader Şentürk ilk müsabakasında Azerbaycanlı Aisha Gurbanlı ile mücadeleden 2-0 yenik ayrılınca elendi.
-52 kiloda İrem Korkmaz birinci maçında Ermeni Sose Balasanyan’ı ipponladı. İkinci maçını İtalyan Odette Guiffrida ile yapan İrem uzatmada üçüncü ihtarı alınca yenildi ve elendi.
-57 kiloda Nazlıcan Özerler ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Rus İrina Zabludina ile karşılaşan Özerler rakibine ipponla yenildi ve elendi.
ŞAMPİYONASININ İKİNCİ GÜNÜNDE MİNDERE 3 SIKLETTE 4 SPORCU ÇIKACAK
Kadınlar:
70 kg da Şükran Bakacak, Giovanna Scoccimarro (Almanya) Büşra Katipoğlu, Szaundra Diedrich (Almanya)
Erkekler:
73 kg ilk turu bay geçen Hasan Vanlıoğlu 2. Turda, Fransa- Monako galibi ile karşılaşacak
81 kg da İlker Güldüren ise Matteo Marconcini (İtalya) ile karşılaşacak.