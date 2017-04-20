Juventus’un Barcelona zaferi İtalyan basınında

Juventus’un, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Barcelona’yı golsüz beraberlikle eleyerek, yarı finale yükselmesi İtalyan basınında şu başlık ve yorumlarla yer aldı:
La Gazzetta dello Sport: “Uç Juve uç” manşetiyle okuyucuya ulaşarak, 3-0’ın rövanşında tur atlayan Juventus’un teknik direktörü Massimiliano Allegri’ye “süper star” yakıştırması yaptı. İspanyol ekibinin 2 yıl önce Berlin’de oynanan finalde Barcelona karşısında kaybetmiş olmasını anımsatan gazete, “Hadi Juve, sakın durma. Berlin’in intikamı alındı, Barça duvara tosladı” ifadesini kullandı.
Corriere dello Sport: “Barça, gözyaşlarıyla dışarıda” başlığını kullanarak, siyah-beyazlıların başarısını “başyapıt” diye değerlendirdi. Gazete, bir başka başlıkta da “Evet bunlar büyük Juve’nin işleri” ifadesini kullandı.
Tuttosport: “Yenilmezler” manşetiyle çıkarak, Allegri’nin Juventus’la sözleşmesini yenilemeye hazır olduğunu öne sürdü ve “Barça, bir dönemin sonuna geldi” diye yazdı.