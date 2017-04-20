Juventus’un Barcelona zaferi İtalyan basınında

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Barcelona'yı elemesi İtalyan basınında geniş yankı buldu.

Juventus’un, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Barcelona’yı golsüz beraberlikle eleyerek, yarı finale yükselmesi İtalyan basınında şu başlık ve yorumlarla yer aldı:

La Gazzetta dello Sport: “Uç Juve uç” manşetiyle okuyucuya ulaşarak, 3-0’ın rövanşında tur atlayan Juventus’un teknik direktörü Massimiliano Allegri’ye “süper star” yakıştırması yaptı. İspanyol ekibinin 2 yıl önce Berlin’de oynanan finalde Barcelona karşısında kaybetmiş olmasını anımsatan gazete, “Hadi Juve, sakın durma. Berlin’in intikamı alındı, Barça duvara tosladı” ifadesini kullandı.

Corriere dello Sport: “Barça, gözyaşlarıyla dışarıda” başlığını kullanarak, siyah-beyazlıların başarısını “başyapıt” diye değerlendirdi. Gazete, bir başka başlıkta da “Evet bunlar büyük Juve’nin işleri” ifadesini kullandı.

Tuttosport: “Yenilmezler” manşetiyle çıkarak, Allegri’nin Juventus’la sözleşmesini yenilemeye hazır olduğunu öne sürdü ve “Barça, bir dönemin sonuna geldi” diye yazdı.