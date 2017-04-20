Kansere karşı farkındalık için ‘Pembe File’

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlık Çalışma Grubunun organizasyonu ile Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Bursasporlu kadın voleybolcular kansere karşı farkındalık için özel voleybol maçı yapacak.

Bursa Kent Konseyi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Pembe File' adıyla organize ettiği özel voleybol maçının tanıtım toplantısı Cengiz Göllü Spor Salonu'nda düzenlendi. Spor kulüplerinin ve federasyon temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, kansere dikkat çekmek adına Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlık Çalışma Grubunun organizasyonu ile Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Bursasporlu bayan voleybolcuların yarın saat 19.00'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda özel voleybol maçı yapacağını söyledi.

“Her 8 kadından birinin kansere yakalanma riski var”

Kansere, dünyada her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı ve 8,2 milyon kişinin de kanser yüzünden hayatını kaybettiğini ifade eden Çepni, kanserin yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilediğini sözlerine ekledi. Çepni, “Ülkemizde ki en son resmi rakamlar değerlendirildiğinde bir yıl içerisinde yaklaşık 96 bin 200 erkek ve 67 bin 200 kadının kanser teşhisi aldığı tahmin ediliyor. Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat kanseri iken, Kadınlarda ise en sık meme kanseri görülüyor. Hayat boyu her 8 kadından birinin kansere yakalanma riski var” dedi.

“Pembe file önünde pembe voleybol toplu ile özel karşılaşmaya çıkacak”

‘Pembe File' organizasyonu ile ilgili bilgiler veren Çepni, “Geçtiğimiz yıllarda Bursa Kent Konseyi olarak başlattığımız ‘Doğumuna Sahip Çık' projesi ile normal doğumu özendirmek adına farkındalık kampanyası gerçekleştirmiş ve başarılı sonuçlar elde etmiş idik. Şimdi ise kansere dikkat çekmek adına Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlık Çalışma Grubumuzun organizasyonu ile Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Bursasporlu bayan voleybolcular, yarın saat 19.00'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda özel voleybol maçı yapacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nda destekleriyle organize edilecek etkinlikte ilk olarak çocuklar bu program için hazırlanan pembe tişörtleri giyerek mini voleybol maçı oynanacak. Ardından iki kulübün bayan voleybolcuları, pembe file önünde pembe voleybol toplu ile özel karşılaşmaya çıkacak. Ayrıca katılan çocuklara pembe çanta içinde hazırlanmış bilgilendirme broşürleri dağıtılacak. Bursa Kent Konseyi'nin organizasyonu ile gerçekleşecek bu etkinliğe desteklerinden ötürü başta Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Belediyespor Kulübü Başkanı Sayın Recep Altepe olmak üzere, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz'a, Bursaspor Başkanı Sayın Ali Ay'a ve kulüp antrenörü Emin İmen'e, Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Can Başaran'a ve organizasyonun hazırlanmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı etkinliğe tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Can Başaran ise meme kanserinin erken tanı ile tedavi edilebilen bir kanser türü olduğunu, ‘Pembe File' organizasyonu ile buna dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen anlamlı organizasyona ortak oldukları için mutluluk duyduklarını vurguladı.