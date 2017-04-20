Mehmet Demirkol’dan Şenol Güneş’in sözlerine: Yersiz buldum…

Spor Servisi'nde gündemi değerlendiren Mehmet Demirkol, Şenol Güneş'in UEFA'nın verdiği cezalara yönelik yaptığı açıklamalara eleştiri getirdi.

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, Ntvspor'da yayınlanan Spor Servisi programında gündemi değerlendirdi. Demirkol, UEFA'nın Beşiktaş ve Lyon hakkındaki kararını da yorumladı.

Demirkol'un yaptığı açıklamalar şu şekilde :

“Beşiktaş'ın derdinin iyi anlatması lazım”

Beşiktaş'ın cezasını konuşmak artık gereksiz. Hele ki bu akşam. Takımın eksikleri var, havası iyi, durumu iyi. Turu geç. Tahkimi var bu işin. Gidilir anlatılır. İyi anlatılması lazım. Bunu iyi yapmalıyız. Yaparsak sorun yok. Ama şu an için işimiz maç.

Güneş'in açıklamaları hakkında…

Şenol Güneş'in açıklamalarını bu konuyla ilgili yersiz buldum. Seyircinin bu konuya kafayı takmayacağına inanıyorum. Şenol Güneş'in dediği gibi gol yemedik biz. 0-0 başlıyor maç. Bir haksızlık var, yanlış karar, evet. Bu konuda itirazlar yapılır ve geri döner karar. Dönmelidir de.

“Vatandaşların bilgilendirilmesi lazım”

Türkiye içindeki seyirciyi özellikle Avrupa maçları için eğittik. Avrupa'da bu işlerin nelere yol açacağını öğrendik. Fenerbahçe seyircisiz maçta ceza aldı. Yurtdışındaki vatandaşları ve taraftarları da bilgilendirmemiz lazım bu konuda.

“O rövanşın alınacağı yer burası değil”

Avrupa'da çektiğiniz sıkıntıların, rövanşının alınacağı yer burası değil. Bu kadar iyi giden bir takımın başına bunu sarmamamız lazım. İki kişi bile yapsa, onları eğitmemiz lazım. Bu maçı almamızın sebebi Dinamo Kiev maçındaki para cezası ve şimdi de bu. Bunları sıfırlayalım.

“Ne duruyorsun, turu geçsene”

Bize tuzak hazırlayacak, oyun oynanmayacak ortamı hazırlamamız lazım. Esas başarı budur. Bugünkü maçta taraftarımız var mı? Var. Hatta Lyon tarafında taraftarımız da var. Hadi ne duruyorsun Beşiktaş turu geçsene. Bizim için önemli olan bu.

“Beşiktaş standart oyununu oynasa turu geçer”

Beşiktaş, hukuksal zeminde hakkını aramalı. Seyirci gerçekten bu konuya kafayı takmasın. Golü yedin, atarsın, uzatırsın maçı. Oraya odaklanmayalım. Beşiktaş standart oyununu oynarsa bu iş biter. Yeter ki, Beşiktaş'ın istediği, Lyon'un istemediği oyunu oynayalım bu tur gelir.

“Lyon iyi bir deplasman takımı değil”

Benim oyun anlamında bir endişem yok. Bu kadar dinamik ve çevik olan bir takım olmasına rağmen, Lyon iyi bir deplasman takımı değil. Beşiktaş'ın savunmada yavaş oyuncuları yok. Hızlı dönmeyi, birbirine yakın durmayı bilen oyuncuları var Beşiktaş'ın defansta.