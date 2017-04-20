Mehmet Topuz’un futbola veda nedeni…

Fenerbahçe’den sessiz sedasız ayrılan daha sonra da futbolu bırakan Mehmet Topuz sessizliğini ilk kez bozdu. Annesinin yanında olmak için Kayseri’de parasız oynamak istediğini ancak geri çevrildiğini anlatan Topuz, eski takımının zor durumdan çıkacağını söyledi.

Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrılan daha sonra da futbolu bırakan Mehmet Topuz sessizliğini bozdu. Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olduğu günlerden futbolu bıraktığı döneme kadar yaşadıklarını anlatırken son derece duygusaldı…

”Futbolu annem için bıraktım. Rahatsızdı… Hayırlı evlat olmak istiyordum. Fenerbahçe'den sonra yurt dışı da dahil çok teklif geldi. Ama annemin yanında olmak istedim. Bir tek Kayserispor'da bedavaya da olsa oynamaya razıydım. Ama başkan telefonlarıma çıkmadı. Ben de futbolu bırakmaya karar verdim. Bir daha da dönmeye niyetim yok. Annemi yalnız bırakmak istemiyorum.”

”GALATASARAY HER ZAMAN BASKI HİSSEDER”

”Fenerbahçe kötü dönemler geçiriyor. Daha önce de buna benzer şeyler yaşadık. Yine çıkmasını biliriz. Sıkıntı yok. Biz Fenerbahçe'yiz… Bu durumdan da kurtuluruz. Daha önce kurtulduk. Yine kurtuluruz.”

”Galatasaray maçı için Fenerbahçe'nin üzerinde hiç bir baskı yok. Onlar Kadıköy'e geldiklerinde seyirciden etkileniyorlar. Biz büyük takımız. İşler yolunda gitmese de çıkar kazanırız. Biz onlar gibi etkilenmiyoruz. Hatta Galatasaray taraftarının önünde daha da odaklanabiliyoruz oyuna…”

”İYİ Kİ FENERBAHÇE’YE GİTMİŞİM”

”Fenerbahçe’ye transferim olaylıydı. Beşiktaş bonservis parası ödemek istemedi. Benim de Kayserispor ile bir yıl sözleşmem vardı. Kayserispor'u satamazdım. Bana büyük emek vermişlerdi. Bonservis paramı Fenerbahçe ödedi… Şimdi düşünüyorum da, iyi ki Fenerbahçe'ye gitmişim. Gittikten sonra büyüklüğünü daha iyi anladım. Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorsun. Her şeyi ile çok özel bir camia… Herkes ile mutlu oldum Fenerbahçe'de… Ama yerli hocalarla daha çok mutlu oldum. Aykut Kocaman ve Ersun Yanal çok iyi teknik adamlardı… İkisi ile de güzel dönemler geçirdim.”

”AZİZ YILDIRIM OYUNCULARA KIZMAKTA HAKLI”

”Fenerbahçe'de güvenlikten başkana kadar hiç kimse ile sıkıntım yoktu. Birlik beraberlik içindeydik. Beni iyi biliyor ve seviyorlardı. Özü sözü aynı bir adam olduğumu düşünüyorlardı.

Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye kendini adamış birisiydi. Bize sinirlenmesi ve tepkileri normaldi. Herkes kulübü nasıl sahiplendiğini görüyordu. Tüm futbolcular onun toplantılarından sonra elinden gelenin daha iyisini yapmaya çalışıyordu. Bundan sonra da böyle olacak. Başkan dediğin Aziz Yıldırım gibi olmalı.”