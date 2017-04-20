Mondragon silahlı soyguna uğradı

Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasında olan Aly Faryd Mondragon, ülkesinde silahlı soyguna uğradı.

Galatasaray’ın efsane kalecilerinden Faryd Mondragon, ülkesi Kolombiya’da silahlı soyguna uğradı.

Ajansspor’un haberine göre, Başkent Bogota’nın kuzeyinde bir spor mağazasından alışveriş yapan Mondragon yaşadığı soygunu şu sözlerle anlattı: “Silahını bana doğrulttu ve “Ya saatini verirsin ya da seni vururum” dedi. Olayı tam anlayamadım çünkü başıma ilk kez böyle bir şey geliyor. Saati verdim. Dışarıda motosikletli 3 kişi daha bekliyordu. Eğer ülkenin en refah yerinde böyle olaylar yaşanıyorsa fakir halkın yaşadığı bölgeler nasıldır bilemiyorum.”

Mondragon olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.