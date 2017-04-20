Porto taraftarının skandal tezahüratı Josef’in midesini bulandırdı

Porto taraftarları Benfica maçında skandal bir tezahürata imza attı, Fenerbahçeli Josef de Souza 'Bu taraftar midemi bulandırdı' dedi.

Porto ile Benfica arasında oynanan hentbol maçına, ev sahibi ekibin taraftarlarının yaptığı çirkin tezahürat damga vurdu. Portekiz’in iki ezeli rakibi arasındaki mücadele dolu tribünler önünde oynandı. Milliyet’ten Onur Dinçer’in haberine göre Portolu taraftarlar, rakiplerine duydukları nefreti, tartışma yaratan bir şekilde dışa vurdu. Tribünlerden “Chapecoense uçağında keşke Benfica olsaydı” şeklinde tezahüratlar yapıldı. Hatırlanacağı üzere Brezilya ekibini taşıyan uçak geçtiğimiz aylarda Kolombiya’da düşmüş, neredeyse tüm takım hayatını kaybetmişti.

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Porto Kulübü taraftarının imza attığı hareket nedeniyle, Chapecoenseli yetkilileri arayarak özür diledi. Fenerbahçeli Josef de Souza da yaşananlara tepki gösterdi. 2010-12 arası dönemde Portekiz ekibinin formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

“Portolu bu taraftarlar midemi bulandırıyor. Bu yaptıkları utanç verici ve iğrenç bir şey. Benim Porto Kulübü ve taraftarlarıyla özel bir bağım var. Ancak yaptıkları bu tezahüratla ilgili hissettiğim tek şey tiksinme oldu. Bu grubun kulüple ilişkisini kesmek lazım.”